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Путин встретился с Асадом в Сочи

Вторник, 21 ноября 2017, 07:44

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.

Об этом сообщает сайт Кремля.

Встреча состоялась в понедельник, 20 ноября, но сообщили о ней лишь теперь.

 
Сайт Кремля
 

Сообщается, что Путин представил Асада руководящему составу Министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, которое присутствует в Сочи для проведения серии совещаний.

 
 

Путин заявил, что на понедельник у него была запланирована беседа с Эмиром Катара, на вторник - с президентом США Дональдом Трампом, затем - с лидерами стран ближневосточного региона.

Как известно, 22 ноября в Сочи Путин встретится с президентом Турции и президентом Ирана для обсуждения ситуации в Сирии.

"Европейская правда"

Темы: РосcияСирияПутин
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