США назвали действия Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа этнической чисткой

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Четверг, 23 ноября 2017, 01:09

Действия властей Мьянмы по отношению к мусульманскому меньшинству рохинджа в северном штате Ракхайн является этнической чисткой.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, которій на прошлой неделе посетил Мьянму, пишет Радио Свобода.

 "После внимательного и тщательного анализа доступных фактов понятно, что ситуация в северном штате Ракхайн является этнической чисткой против рохинджа", - сказал Тиллерсон.

Он также добавил, что "ни одна провокация не может оправдать чудовищные зверства, которые произошли".

"Правительство Мьянмы и силы безопасности должны уважать права всех людей в пределах своих границ и привлечь к ответственности тех, кто этого не делает", - заявили в Госдепартаменте.

Там добавили, что США будут следить за ситуацией с вероятностью применения санкций.

Это одно из самых жестких заявлений Вашингтона, высказанное 22 ноября госсекретарем США Рексом Тиллерсон, в связи с насилием, что привело к бегству более 400 тысяч беженцев рохинджа в соседнюю Бангладеш.

Многие представители мусульманского меньшинства рохинджа начали бегство из Мьянмы 25 августа, когда военные устроили разгон в Ракхайне после нападения подозреваемых боевиков рохинджа на армейские базы и полицейские пункты, в результате чего 12 сотрудников службы безопасности погибли.

Армия заявила, что убила около 400 подозреваемых боевиков. Правительство Мьянмы заявляет, что его действия направлены не против гражданских, а против боевиков.

Темы: США беженцы права человека
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