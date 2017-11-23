В Украину прибыли 250 военных инструкторов из США

Военнослужащие 27-й пехотной бригады боевой группы армии США прибыли на Яворивский полигон для проведения тренировок ВСУ и обмена опытом.

Об этом пишет Радио Свобода.

250 американских военнослужащих заменят военных инструкторов 45-й пехотной бригады армии США, которая в течение 10 месяцев находилась на полигоне, тренируя украинских бойцов.

Военные инструкторы вместе с коллегами из Канады, Польши, Великобритании, Литвы, Дании, всего более 400 человек, будут тренировать украинских военнослужащих, которые служат в зоне боевых действий на Донбассе. В то же время натовские военнослужащие будут перенимать украинский боевой опыт.

"Миссия 27-й пехотной бригады не меняется. Будет такой же, как и 45-й. Но прогнозирую, что украинское командование будет брать на себя больше ответственности в рамках работы миссии. Мы готовы и открыты к предложениям командования Сухопутных войск Украины, если они хотят изменить тренировки ", - сказал командующий Сухопутными войсками США в Европе Фредерик Бен Ходжес.

Страны-НАТО начали подготовку украинских бойцов на Яворивском полигоне в рамках "Объединенной многонациональной тренировочной группы" в 2015 году. За все время обучение прошли более 6000 украинских солдат и офицеров.