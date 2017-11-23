Мосийчук накинулся на Саакашвили в прямом эфире

Депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в разгаре спора в прямом эфире накинулся на лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили.

Конфликт случился во время программы "Украинский формат" на NewsOne.

Диспутируя, Мосийчук вдруг спросил у Саакашвили: он за Бандеру или против.

На что Саакашвили ответил, что он "за Украину".

"Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров", – сказал Саакашвили.

Однако Мосийчук обвинил третьего президента Грузии в коррупции и подбежал к нему с костылем.

"Вы с компанией, Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер и вас за это преследуют", – заявил член "Радикальной партии".

Добраться до Саакашвили разъяренному Мосийчуку с костылем в руках помешал ведущий Василий Голованов, который спиной прикрыл третьего президента Грузии.

Мосийчук заявлял, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой в Украине и должен вернуться в Грузию.

"Потвора – это ты, едь прочь из Украины", – кричал депутат.

Он также обвинял Саакашвили в убийстве грузин, на что тот сиронизировал: "и жареных детей тоже ел".