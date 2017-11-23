Мосийчук накинулся на Саакашвили в прямом эфире
Депутат "Радикальной партии" Игорь Мосийчук в разгаре спора в прямом эфире накинулся на лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили.
Конфликт случился во время программы "Украинский формат" на NewsOne.
Диспутируя, Мосийчук вдруг спросил у Саакашвили: он за Бандеру или против.
На что Саакашвили ответил, что он "за Украину".
"Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров", – сказал Саакашвили.
Однако Мосийчук обвинил третьего президента Грузии в коррупции и подбежал к нему с костылем.
"Вы с компанией, Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе. Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер и вас за это преследуют", – заявил член "Радикальной партии".
Добраться до Саакашвили разъяренному Мосийчуку с костылем в руках помешал ведущий Василий Голованов, который спиной прикрыл третьего президента Грузии.
Мосийчук заявлял, что Саакашвили не имеет права заниматься политикой в Украине и должен вернуться в Грузию.
"Потвора – это ты, едь прочь из Украины", – кричал депутат.
Он также обвинял Саакашвили в убийстве грузин, на что тот сиронизировал: "и жареных детей тоже ел".
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