МИД РФ назвал Голодомор в Украине "политизацией истории"

Министерство иностранных дел России посоветовало США "внимательнее изучать историю" в связи с резолюцией по поводу 85 годовщины Голодомора в Украине, представленной ранее в палате представителей конгресса США.

Об этом заявила 23 ноября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА "Новости".

"Мы призываем американских коллег впредь более внимательно изучать исторические данные… Я бы позволила себе сказать проще: просто начать изучать исторические данные", – сказала она.

"Если наконец-то наши коллеги в госдепартаменте начнут читать исторические документы хотя бы в пересказе, это позволит избежать подобных абсурдных заявлений, которые идут просто вразрез с реальностью", – заявила Захарова.

Относительно позиции Киева, который считает события 1932-33 годов геноцидом украинского народа, устроенным Иосифом Сталиным и советским режимом, в МИД РФ отметили следующее:

"Такая трактовка не имеет ничего общего с восстановлением справедливости, носит политизированный и, давайте скажем прямо, просто антиисторический характер. На наш взгляд, когда так ставится вопрос, так подается тема, цель одна – посеять раздор между народами России и Украины", – добавила Захарова.

Как сообщалось, 8 ноября в Конгрессе США представили проект резолюции, приуроченный к 85 годовщине Голодомора в Украине.

Посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Киев будет добиваться того, чтобы конгресс США признал Голодомор геноцидом украинского народа.

В феврале 2017 года Служба безопасности Украины обнародовала архивные документы КГБ о замалчивании трагедии Голодомора советской властью.

25 ноября украинцы почтят память жертв Голодомора 1932-33 годов. Траурные мероприятия традиционно пройдут также в 32 странах мира.



Национальные памятные мероприятия к 84 годовщине геноцида пройдут под лозунгом "Голодомор - месть за свободу, месть за революцию".