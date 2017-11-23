Штаб АТО рассказал о самых горячих точках Донбасса в эти сутки

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Четверг, 23 ноября 2017, 18:58

В течение четверга террористы ОРДЛО 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По его данным, боевики продолжают применять оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

"На луганском направлении в течение дня враг несколько раз обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского из 82-мм минометов, гранатометов и легкого пехотного вооружения. На Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского", - говорится в сообщении.

По информации военных, на донецком направлении в четверг горячее всего было на Приазовье. Там противник открывал огонь из различных типов оружия, включая 120-миллиметровые минометы вблизи Павлополя, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Водяного.

Сообщается, что в целом с полуночи российско-оккупационные войска 7 раз нарушили перемирие.

В штабе отметили, что в более чем половине случаев украинские военные "давали оккупантам адекватный ответ".

О человеческих жертвах не сообщается.

Как известно, за минувшие сутки, 22 ноября, ранения и травмы получили 6 военных Вооруженных сил Украины.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс
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