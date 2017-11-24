Взрывы в Калиновке: пиротехники обследовали 10-километровую зону

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям завершили обследование на предмет наличия взрывоопасных предметов 10-километровой зоны вокруг военных складов Минобороны возле города Калиновка Винницкой области.



Об этом говорится в сводке ГСЧС по состоянию на 7.00 24 ноября



"Закончено обследование территории 10 километровой зоны вокруг военного склада Министерства обороны вблизи Калиновки. Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС осуществляется контроль качества очистки территории. К работам привлечены 43 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Пострадали по меньшей мере два человека, были эвакуированы более 30 тысяч человек.

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что на складах боеприпасов в Калиновке было 83 000 тонн боеприпасов, из них только 68 тонн были готовы к применению.

В Генштабе заявляли, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляла около 10% от общей площади арсенала.

Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации в Калиновке.

3 октября в Калиновке прекратились взрывы и пожар.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложен диверсантами детонатор.

По факту взрывов в Калиновке расследуют уголовное производство по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

22 ноября стало известно, что в этом деле оштрафовали на 2,5 тысячи гривен офицера за халатность.