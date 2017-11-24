Взрывы в Калиновке: пиротехники обследовали 10-километровую зону

588 просмотров
Пятница, 24 ноября 2017, 08:59

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям завершили обследование на предмет наличия взрывоопасных предметов 10-километровой зоны вокруг военных складов Минобороны возле города Калиновка Винницкой области.

Об этом говорится в сводке ГСЧС по состоянию на 7.00 24 ноября

"Закончено обследование территории 10 километровой зоны вокруг военного склада Министерства обороны вблизи Калиновки. Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС осуществляется контроль качества очистки территории. К работам привлечены 43 человек и 17 единиц техники", - говорится в сообщении.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Пострадали по меньшей мере два человека, были эвакуированы более 30 тысяч человек.

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что на складах боеприпасов в Калиновке было 83 000 тонн боеприпасов, из них только 68 тонн были готовы к применению.

В Генштабе заявляли, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляла около 10% от общей площади арсенала.

Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и привлечь к ответственности виновных в ситуации в Калиновке.

3 октября в Калиновке прекратились взрывы и пожар.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложен диверсантами детонатор.

По факту взрывов в Калиновке расследуют уголовное производство по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

22 ноября стало известно, что в этом деле оштрафовали на 2,5 тысячи гривен офицера за халатность.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Хроника 24 ноября. Крупнейшая трагедия на шахте Засядько и антитимошенковский тур Ющенко
Сутки в АТО: 7 обстрелов, 5 погибших
Оккупанты завезли в Крым около 300 тысяч россиян - Джемилев
ЕС никогда не признает российскую аннексию Крыма - Туск
Все новости
Made in Ukraine

Black Friday: распродажи от украинских брендов

урбанизм

В Нидерландах создали городские капсулы для интровертов

экология

Вредный микропластик: в Британии хотят запретить блестки