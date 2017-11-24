У крымских татар траур. Меджлис просит усилить давление на Россию

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Пятница, 24 ноября 2017, 13:32

Меджлис крымскотатарского народа призывает Украину наказать причастных к смерти участницы крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, а мир – усилить давление на Россию.

Об этом говорится в заявлении главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Он отмечает, что 23 ноября российские оккупанты в Крыму провели ряд обысков у крымских татар и задержали нескольких активистов крымскотатарского национального движения.

"В результате одного из таких обысков, применения физического и психологического давления, остановилось сердце легендарной участницы крымскотатарского национального движения, уважаемой в народе 83-летней Веджие Кашки", – констатирует он.

"Несокрушимый борец с советским авторитарным режимом бывшего СССР, участница всех заметных событий в новейшей истории крымскотатарского народа, соратница верных друзей крымскотатарского народа генерала Петра Григоренко и российского ученого-диссидента Андрея Сахарова, Веджие Кашка стала очередной жертвой российской оккупации Крыма", – заявил Чубаров .

Меджлис крымскотатарского народа "решительно осуждает убийство российскими оккупантами активистки крымскотатарского национального движения Веджие Кашки и призывает украинские правоохранительные органы приложить все усилия для привлечения виновных в гибели к ответственности в рамках национальных и международных судебных институтов".

Меджлис крымскотатарского народа обращается к международным организациям и правительствам стран мира с призывом к усилению давления на Российскую Федерацию.

"Становится очевидным, что целенаправленные репрессии российского оккупационного режима против крымскотатарского народа становятся все более жесткими", – констатирует Чубаров.

"Многочисленные попытки дискредитировать крымскотатарский народ, объявляя его сыновей и дочерей террористами, его представительный орган – Меджлис – экстремистским, не оправдали ожиданий. Осознавая стойкость крымскотатарского народа, тщетность попыток запугать и заставить молчать крымских татар, российские оккупанты не находят другого выхода, как усиление репрессий", – добавляет он.

Чубаров убежден, что "международное сообщество должно применить все механизмы для защиты мирных жителей Крыма и скорейшей деоккупации Крыма".

Меджлис крымскотатарского народа также требует от российской оккупационной власти немедленно прекратить все притеснения прав человека на полуострове, а также немедленно и безусловно освободить незаконно аннексированный Крым.

Меджлис выражает соболезнования близким Веджие Кашка, которую похоронят 24 ноября.



Этот день объявлен днем ​​траура: по всему Крыму и в местах проживания крымских татар за пределами Крыма приспущены крымскотатарские национальные флаги.

Как сообщают очевидцы, попрощаться с Веджие Кашка пришло около 4 тысяч человек.

 
 

Алена Рощенко, УП
Темы: Крым крымские татары аннексия мир Росcия
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