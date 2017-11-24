СБУ: Представителя Кадырова выдворили до убийства Окуевой
В Службе безопасности Украины говорят, что выдворили представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева до того, как он успел собрать данные на проукраинских выходцев из Чеченской Республики.
Об этом сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в эфире телеканала "112 Украина".
"Служба безопасности оперативно сработала, поэтому он не успел ничего собрать и передать", – сказала она.
На вопрос, имел ли Цицулаев какие-то связи с Аминой Окуевой или Адамом Осмаевым, автомобиль которых обстреляли 30 октября неизвестные, в результате чего Окуева погибла, Гитлянская отметила, что не может ответить на этот вопрос.
"Могу сказать только, что его выдворение произошло раньше, чем трагические события с Аминой".
На вопрос, когда собственно выдворили Цицулаева пресс-секретарь СБУ сказала: "Это было в октябре"
Гитлянская также объяснила, почему указанного гражданина выдворили в Россию:
"Согласно украинскому законодательству, человека выдворяют в ту страну, гражданином которой он является".
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