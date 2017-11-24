Метеорологи рассказали, ждать ли лютых морозов зимой

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Пятница, 24 ноября 2017, 15:09

Этой зимой в Украине сильных холодов не ожидается, осадков будет мало, температура будет "скакать".

Такой прогноз сделала на пресс-конференции в пятницу заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

"Вы заметили, что с начала года погодные условия очень менялись: около пяти дней резкое похолодание, коло пяти дней сильное повышение температуры. Это теперь наша действительность и к этому надо приспосабливаться. И зима будет именно такого характера. Отдельные дни будут морозными, другие – теплыми", - цитирует ее слова "Интерфакс-Украина".

Говоря о средней температуре в каждом из зимних месяцев, Мартазинова отметила, что в декабре она будет в пределах нормы: 3-4 градуса мороза на большей части территории Украины.

По ее словам, осадки на одной части территории Украины будут обычными, а на другой недостаточными для этого времени года.

"Мы ожидаем начало декабря холодным, будет более морозная температура. Это похолодание будет держаться первую декаду, по сути всю, и где-то к концу декады температурный режим будет переходить на более высокие температуры. Настолько высокие, что среднесуточная температура может быть 3-6 градусов в отдельных областях Украины", - рассказала метеоролог.

По ее словам, к концу года, после такого резкого потепления, следует ожидать резкого похолодания. Оно будет кратковременным, но, тем не менее, ночные температуры могут быть очень низкими.

В январе, рассказывает Мартазинова, средняя температура будет складываться из сильных похолоданий и сильных потеплений. И в целом температура будет в пределах нормы и немножко выше, также следует ожидать гололед и гололедицу. Снежный покров будет невысоким.

В первые дни января, продолжает она, температура воздуха поднимется, будет плюсовая температура, но через какое-то время, ориентировочно к 10 января, ожидается резкое похолодание.

"Получается, что первая половина зимы - это самые морозные дни", - уточнила метеоролог.

Что касается февраля, то, по словам Мартазиновой, температура будет немного выше средней для этого времени года.

"То есть температура воздуха на большей части ожидается в пределах нормы и выше нормы. Холод, о котором говорили, в наших прогнозах не просматривается. Что касается осадков, то на большей часть территории Украины - западные, северо-западные, центральные районы будут подвержены дефициту осадков", - рассказала она.

Метеоролог подчеркнула, что похолодание следует ожидать к середине февраля, но оно будет кратковременным.

Также Мартазинова рассказала, что перед резкими перепадами температуры следует ожидать осадков в виде снега или дождя.

Темы: погода
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