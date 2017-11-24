Россия утратила первое место на Олимпиаде в Сочи

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Пятница, 24 ноября 2017, 18:22

Сборная России перестала занимать первое место в общем зачете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая проходила в Сочи.

Об этом сообщается на сайте МОК.

Это случилось после того, как Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще одного российского чемпиона - бобслеиста Александра Зубкова.

Таким образом, Россия потеряла две золотые медали, завоеванные Зубковым на зимних Олимпийских играх в Сочи. Сам олимпиец пожизненно отстранен от участия в Олимпиаде.

"Александр Зубков признан неприемлемым для аккредитации в любом виде на летние и зимние Олимпийские игры после Олимпийских зимних игр в Сочи", - говорится в решении комиссии.

МОК также дисквалифицировал еще троих российских спортсменов: бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Александра Румянцева и Ольгу Фаткулину. Последняя в 2014 году завоевала серебро.

Теперь у России осталось 25 медалей, из-за чего она потеряла первое место в общем зачете и заняла третье - после Норвегии и Канады, которые завоевали 27 и 25 медалей соответственно.

Это уже третье "золото" сочинской Олимпиады, которое МОК отобрало у России.

В комиссии также добавили, что в течение следующих нескольких недель будут проведены новые слушания, касающиеся других спортсменов.

22 ноября были пожизненно отстранены от Олимпиады и лишены наград четыре российских спортсмена.

Украинская правда
Темы: Росcия спорт
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