В штабе рассказали об обстрелах из "запрещенного" вооружения

За минувшие сутки на линии разграничения боевики совершили 17 обстрелов позиций ВСУ, день прошел без потерь.

Об этом на брифинге 25 ноября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В частности, на луганском направлении боевики провели 9 прицельных обстрелов опорных пунктов ВСУ, вели огонь из 120-мм минометов вблизи Новолуганского.

Возле Луганского и Лозового обстрелы велись из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и легкого стрелкового оружия.

На донецком направлении огонь по силам АТО боевики вели 8 раз: из вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Авдеевки, Марьинки, Песков, шахты Бутовка, Березового, Гнутово и Верхнеторецкого. Близ Песков огонь боевики открывали из 82-мм миномета.

Украинская правда