В штабе рассказали об обстрелах из "запрещенного" вооружения

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Суббота, 25 ноября 2017, 13:48

За минувшие сутки на линии разграничения боевики совершили 17 обстрелов позиций ВСУ, день прошел без потерь.

Об этом на брифинге 25 ноября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В частности, на луганском направлении боевики провели 9 прицельных обстрелов опорных пунктов ВСУ, вели огонь из 120-мм минометов вблизи Новолуганского. 

Возле Луганского и Лозового обстрелы велись из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и легкого стрелкового оружия.

На донецком направлении огонь по силам АТО боевики вели 8 раз: из вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Авдеевки, Марьинки, Песков, шахты Бутовка, Березового, Гнутово и Верхнеторецкого. Близ Песков огонь боевики открывали из 82-мм миномета. 

 

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс
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