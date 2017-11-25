Сборная Украины по каратэ отказалась ехать на ЧЕ, который пройдет в Сочи

Сборная Украины по каратэ не поедет на молодежный чемпионат Европы 2018 года, который должен пройти в Сочи с 2 по 4 февраля.

Об этом заявил президент украинской федерации каратэ Сергей Левчук, пишет Tribuna.

"Это было тяжелое решение. В сложившейся ситуации любое решение будет неприятным. Ведь речь идет об упущенном годе упорного труда наших юных спортсменов и их тренеров, и о потерянных медальных надеждах и планах. Но есть вещи важнее спортивных достижений", - заявил он.

"В условиях фактической войны между Украиной и Россией ехать в страну-агрессор на соревнования для нас не является ни возможным, ни желательным", - подчеркнул Левчук.

Он добавил, что УФК – "организация, которая в принципиальных вопросах не склонна к гибридным решениям и компромиссам".

В 2017 году на молодежном чемпионате Европы в Софии сборная Украины получила 6 наград – 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые.