В Пакистане пострадали более 100 человек в массовых беспорядках

242 просмотра
Суббота, 25 ноября 2017, 22:38

В столице Пакистана в стычках исламистов и полиции ранены более 100 человек, большинство из которых - силовики.

Об этом сообщает Reuters.

По сообщениям из больниц, в субботних столкновениях было ранено более 100 человек. При этом по меньшей мере 65 из них - силовики.

Протестующие заявили, что четверо активистов были убиты, но полиция отрицает смерти.

Телевизионные кадры показывали полицейский автомобиль в огне, тяжелые занавески дыма и пожары на улицах в то время, когда офицеры с тяжелым боевым снаряжением продвигались вперед. Протестующие, некоторые из которых были в противогазах, сражались в разбросанных боях по пустых шоссе и окрестным кварталам.

Работало только государственное телевидение. Facebook, Twitter и YouTube также были заблокированы во многих областях.

Около 1000 активистов из Техрик-э-Лабаика, новой жесткой исламистской политической партии, заблокировали главный путь в столицу на две недели. Они обвинили министра законов в богохульстве против ислама и требуют его отставки.

Столкновения активистов с полицией начались после того, как правоохранители попытались разблокировать дорогу.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
На Сумщине осквернили памятник жертвам Голодомора
В ОРЛО заявили о гибели и плене "диверсантов ВСУ", в штабе не подтверждают
Порошенко: Нужно ввести ответственность за непризнание Голодомора
СБУ: В Луганск из РФ прибыли боевики "Вагнера" - поддержать Корнета
Все новости
афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных

success story

Невероятная история бездомного, отдавшего на помощь свою последнюю двадцатку

Из первых уст

Киевские шоперы – о том, как удачно скупиться в "Черную пятницу"