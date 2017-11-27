Сын нардепа совершил разбойное нападение

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Понедельник, 27 ноября 2017, 10:37

Депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Попов сообщил, что его сын-подросток совершил преступление.

Поэтому определенное время политик посвятит семье, сообщил он в Facebook.

"У меня в семье беда. Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды", – написал Попов.

"Слава Богу, все живы. Пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне", – добавил он.

Попов попросил не связывать его горе с политикой или с "чьими-то интригами".

"Если бы не моя публичность, я бы горевал молча. Друзья поддержат морально, прессу прошу не смаковать какие-то детали. Я на время пропаду из эфиров и побуду с семьей", – отметил депутат.

В пресс-службе киевской полиции "Украинской правде" сообщили, что в воскресенье задержали двух несовершеннолетних за разбойное нападение на магазин.

Игорь Попов является заместителем главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. По данным источников "Украинской правды", именно его в Администрации президента хотели поставить вместо Егора Соболева во главе комитета.

"Украинская правда". Видео "Инсайдера"

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