Суд на 3 года отправил за решетку солдата-контрактника
Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы военнослужащего по контракту, который самовольно покинул воинскую часть.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.
Отмечается, что в начале мая 2017 солдат самовольно оставил воинскую часть и уклонялся от службы больше, чем 4 месяца.
"При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого, а также тот факт, что указанный солдат, так и не став на путь исправления, повторно совершил преступление, связанное с уклонением от военной службы", - сообщают в прокуратуре.
Там добавляют, что приговор был вынесен на основании ст. ст. 71, 72 УК Украины по совокупности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору.
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