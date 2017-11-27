Суд на 3 года отправил за решетку солдата-контрактника

Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы военнослужащего по контракту, который самовольно покинул воинскую часть.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Отмечается, что в начале мая 2017 солдат самовольно оставил воинскую часть и уклонялся от службы больше, чем 4 месяца.

"При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого, а также тот факт, что указанный солдат, так и не став на путь исправления, повторно совершил преступление, связанное с уклонением от военной службы", - сообщают в прокуратуре.

Там добавляют, что приговор был вынесен на основании ст. ст. 71, 72 УК Украины по совокупности приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору.