В Австрии прошли первые за полтора года переговоры по Приднестровью

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Вторник, 28 ноября 2017, 01:14

В Вене прошли первые с июня 2016 года  переговоры об урегулировании приднестровского конфликта в формате "5 + 2".

Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

В переговорах приняли участие представители непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики", Украины, России, ОБСЕ, ЕС и США.

"Мы видим значительный прогресс в переговорах впервые более чем за десять лет", - заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

"Громадське" со ссылкой на заявление украинского спецпредставителя пишет, что на переговорах 27 ноября обсуждались социально-экономические вопросы, такие как участие приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении.

Украина настояла на том, что в первую очередь необходимо решать вопрос о статусе Приднестровья.

Ранее вице-премьер Молдовы по реинтеграции Георге Белан и так называемый глава МИД непризнанной "ПМР" Виталий Игнатьев подписали 4 соглашения по ключевым вопросам переговоров.

Как известно, премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что в ближайшее время будет представлена ​​Концепция урегулирования приднестровского конфликта, которая предусматривает "особый статус" для Приднестровья.

Темы: Приднестровье Молдова Украина Росcия
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