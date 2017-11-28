Песков: РФ будет защищать дисквалифицированных спортсменов

185 просмотров
Вторник, 28 ноября 2017, 02:29

Россия планирует защищать дисквалифицированных за допинг спортсменов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Радио Свобода".

"Главное - дальше довольно настойчиво, энергично принимать все возможные меры для защиты наших законных интересов и законных интересов наших спортсменов", - подчеркнул Песков.

"Победу украсть очень сложно, тем более, такую ​​победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями", - также отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что МОК дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов, участвовавших в Сочи-2014.

Биатлонисток Яну Романову и  Ольгу Вилухину лишили серебряных наград в эстафете и спринте. Из-за этой дисквалификации украинская спортсменка Вита Семеренко, которая в той гонке стала третьей, получит серебро.

Как известно, сборная России перестала занимать первое место в общем зачете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая проходила в Сочи. Это случилось после того, как Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще одного российского чемпиона - бобслеиста Александра Зубкова.

Темы: спорт Олимпиада Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пятерых российских спортсменов лишили медалей Олимпиады в Сочи 27 ноября 2017, 21:49
Международная ассоциация продлила санкции против российских легкоатлетов 26 ноября 2017, 20:58
Украинский гимнаст Радивилов выиграл этап Кубка мира 25 ноября 2017, 23:50
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ОБСЕ: на Донбассе уменьшилось количество взрывов
Сын нардепа отказался давать показания об ограблении магазина
Главные новости дня – за 60 секунд
Суд назначил к рассмотрению по существу дело Насирова
Все новости
здоровье

Статистика ВИЧ-инфицирования по Украине от МОЗ

Видео

Вирусный клип, снятый французским рэпером в Киеве

раритет

Бытовая техника, которую не меняли 60 лет, потому что всё работает