Песков: РФ будет защищать дисквалифицированных спортсменов

Россия планирует защищать дисквалифицированных за допинг спортсменов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Радио Свобода".

"Главное - дальше довольно настойчиво, энергично принимать все возможные меры для защиты наших законных интересов и законных интересов наших спортсменов", - подчеркнул Песков.

"Победу украсть очень сложно, тем более, такую ​​победу, которая навеки останется за нашей сборной и за нашими спортсменами-героями", - также отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что МОК дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов, участвовавших в Сочи-2014.

Биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину лишили серебряных наград в эстафете и спринте. Из-за этой дисквалификации украинская спортсменка Вита Семеренко, которая в той гонке стала третьей, получит серебро.

Как известно, сборная России перестала занимать первое место в общем зачете на зимней Олимпиаде 2014 года, которая проходила в Сочи. Это случилось после того, как Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще одного российского чемпиона - бобслеиста Александра Зубкова.