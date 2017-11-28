Правительство Асада не подтвердило участия в переговорах с сирийской оппозицией

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Вторник, 28 ноября 2017, 04:16

Правительство Башара Асада не подтвердило свое участие в мирных переговорах с сирийской оппозицией, которые должны начаться на этой неделе в Женеве.

Об этом заявил спецпредставитель ООН по Сирии Стеффан де Мистура, передает "Голос Америки".

"Правительство Асада заявило, что не отправит делегацию в Женеву в понедельник. Но мы очень рассчитываем, что правительство вскоре отправится в путь, особенно в свете серьезного настроения, которое продемонстрировал президент Асад, когда встречался с президентом Путиным в Сочи", - подчеркнул Мистура.

Как известно, в понедельник, 20 ноября, Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.

Переговоры в Женеве станут восьмой попыткой достичь политического урегулирования ситуации в Сирии. Прошедшие встречи не увенчались успехом и не помогли положить конец войне, которая унесла 400 тысяч жизней.

Темы: Сирия ООН
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