Гройсман пообещал подготовиться к увеличению грузовых перевозок

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Вторник, 28 ноября 2017, 09:57

Украина готова к широкому сотрудничеству в вопросах развития собственных транспортных возможностей, а также углубления логистических связей с другими государствами.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время международного логистического форума "Tbilisi Belt and Road Forum" в столице Грузии, сообщает правительственный портал.

По его мнению, от решений участников форума зависит будущее связей между Европой и Азией.

"В будущем торговля между государствами будет более либерализована, и мы должны сделать все, чтобы инфраструктура наших государств, регуляции были максимально синхронизированы, чтобы обеспечить качество, оптимальные сроки и высокий уровень безопасности для перемещения товаров", – сказал Гройсман.

Он заверил, что Украина будет надежным партнером и будет качественно выполнять свои задачи.

Гройсман напомнил, что Украина ориентируется на рынок Евросоюза, который занимает уже 40% в структуре украинского экспорта, и формирует соответствующую инфраструктуру.

"Мы занимаемся восстановлением дорог, модернизацией железной дороги. Мы открыты для дальнейшего взаимодействия для улучшения транспортных и логистических связей", – отметил премьер.

"Мы и дальше будем сконцентрированы на том, чтобы украинские регуляции соответсвовали высоким европейским стандартам. Наша задача – качественная дерегуляция. Полная синхронизация норм с участниками этого пути, и мы и дальше будем делать все, чтобы наши потенциальные возможности были готовы к увеличению перемещения товаров и грузов", – сказал Гройсман.

Темы: Гройсман дороги торговля Грузия
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