На Приднестровье между Украиной и Молдовой откроют новые пункты контроля

116 просмотров
Вторник, 28 ноября 2017, 19:15

Молдова и Украина готовятся к созданию новых совместных пунктов контроля на границе, в частности на ее приднестровском участке.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы, передает "Интерфакс-Украина".

По данным пресс-службы, это обсуждали премьер-министры Молдовы и Украины Павел Филип и Владимир Гройсман на встрече в Тбилиси на полях саммита "Tbilisi Belt and Road Forum 2017".

"Молдова выполнила все внутренние процедуры для внедрения положений Соглашения о совместном пограничном контроле, подписанном в начале октября в Кишиневе. Думаю, уже можно приступить к согласованию вопросов в связи с открытием других пунктов совместного контроля", - заявил Филипп.

Кроме того, стороны договорились ускорить согласование текста Соглашения об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла.

Павел Филип и Владимир Гройсман также договорились о подписании соглашений о либерализации автомобильных и воздушных перевозок до конца этого года.

Премьеры договорились о повышении квот для международных грузовых перевозчиков с 43 до 60 тысяч лицензий и продлении срока пребывания молдавских водителей грузового автотранспорта в Украине.

Темы: Молдова Приднестровье Украина граница
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Австрии прошли первые за полтора года переговоры по Приднестровью 28 ноября 2017, 01:14
Референдум об отставке мэра Кишинева провалился 20 ноября 2017, 04:02
Опрос: Большинство молдаван за вступление в ЕС, а не в экономический союз с Россией 12 ноября 2017, 02:53
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Сын Попова решил дать показания об ограблении магазина
Прокуратура направила в суд дело об убийстве Бузины
В Федерации рок-н-ролла раскрыли секрет дочери Путина
Полиция просит Интерпол разыскать Курченко
Все новости
Made in Ukraine

7 украинских брендов зимней обуви

Фотопроект

Как проходила выставка на Житнем рынке

раритет

Бытовая техника, которую не меняли 60 лет, потому что всё работает