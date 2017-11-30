Погода на четверг: дожди и мокрый снег

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Четверг, 30 ноября 2017, 07:03

В четверг, 30 ноября, в Украине ожидаются дожди и мокрый снег с усилением ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, на территорию Украины начнет перемещаться более теплый воздух с юго-запада Европы, а пасмурную с осадками погоду будут определять атмосферные фронты, к тому же, днем в большинстве областей, кроме восточных, усилится ветер.

В четверг в Украине ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях – умеренный.

В Карпатах та Закарпатье местами сильные осадки, лишь ночью в западных областях, а днем в Крыму и Приазовье без осадков.

Ночью и утром в Украине, кроме запада и юга, местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром, днем, кроме восточных областей , порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на побережье морей 1-5° тепла; днем 2-7° тепла, в южной части местами 9-12°, в Крыму до 14° тепла.

В Киеве – небольшой дождь и мокрый снег; ночью, утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

Погода на 30 ноября
Погода на 30 ноября
Гидрометцентр

Темы: погода
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