Правительство Бельгии не будет влиять на будущее лидера Каталонии - министр

Правительство Бельгии не будете иметь никакого влияния на будущее лидера Каталонии Карлеса Пучдемона или других каталонских чиновников, а европейский ордер на арест "является полностью юридической процедуре".

Об этом заявил министр юстиции Бельгии Коэн Генс, сообщает The Associated Press.

Он сказал, в отличие от обычной международной экстрадиции, "исполнительная власть не играет никакой роли в процедуре европейского ордера. Все проходит через прямые контакты между органами юстиции".

Бельгийские федеральные следователи заявили, что они получили ордер на арест поздно в пятницу и могут допросить Пучдемона в ближайшие дни.

"Мы изучим ордер и передадим его следственному судье. Это может быть завтра, послезавтра или даже в понедельник ... мы не спешим", - сказал представитель прокуратуры Эрик ван дер Сипт.

В процессе выдачи жалоба или протест могут задержать исполнение на срок до 60 дней, продлеваемый до 90 дней в исключительных обстоятельствах.

Бельгийский адвокат Пучдемона не отвечал на звонки с просьбой прокомментировать ордер на арест, но сказал, что его клиент будет бороться с экстрадицией в Испанию, не ища политического убежища.

Напомним, суд Испании 3 ноября выдал европейский ордер на арестэкс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

Суд подозревает Пучдемона и его четырех соратников в организации мятежа, растрате государственных средств, злоупотреблении служебным положение и неповиновении власти.

Европейская правда