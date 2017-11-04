Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных

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Суббота, 4 ноября 2017, 14:44

Охрана ночного клуба "Парадокс" не позволила полиции и военным попасть в помещение для проверки документов во время облавы во Львове.

Об этом говорится в сообщении адмистрации заведения на странице клуба в Facebook.

"Вчера в нашем клубе проводилась закрытая вечеринка наших киевских друзей, во время которой к нам пытались зайти военные и полицейские - по их словам, для проверки документов. На наши требования предъявить документы, являющиеся основанием для проведения соответствующих действий, мы их не получили", - говорится в сообщении.

"Соотвественно, наша охрана не позволила им осуществить данные действия. Никакие студенты к нам не забегали и у нас не скрывались", - добавили в администрации заведения.

Ранее стало известно, что во Львове возле ночного клуба "Парадокс" устроили облаву с участием военных и полиции.

Около 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов, в частности студентов и спрашивали, учатся ли они на дневной форме. После предъявления студенческого их отпускали.

Украинская правда 

Темы: Львов полиция армия
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