Боевики нарушили "тишину" 11 раз, применяли пехотное вооружение

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Суббота, 4 ноября 2017, 18:34

В зоне проведения АТО 4 ноября боевики нарушили перемирие 11 раз, применяя при этом пехотное вооружение, потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО вечером в субботу.

"Горячо" было на мариупольском направлении, где оккупанты 4 раза били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО возле Водяного. Под огонь из этой же оружия попали укрепления на подступах к Красногоровке", - сообщили в штабе.

На луганском направлении противник применял стрелковое оружие возле Крымского и Луганского.

На донецком направлении боевики снизили активность и вели огонь у Авдеевки из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс
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