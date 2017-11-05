В Днепре 5 полицейских ранены взрывом гранаты

В Днепре пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты во время выезда на вызов.

Об этом сообщили в областном управлении полиции Днепропетровской области.

"Четверо полицейских в составе следственно-оперативной группы получили многочисленные осколочные ранения от взрыва гранаты, патрульный полицейский получил касательное ранение руки", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Самарском районе Днепра во время выезда на вызов "квартирная кража", где подозреваемые начали сопротивляться и применили 2 гранаты, предварительно Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие.

Начато уголовное производство по ст. 348 УК - "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".





Про це повідомили в обласному управлінні поліції Дніпропетровської області.

"Четверо поліцейських у складі слідчо-оперативної групи отримали численні осколкові поранення від вибуху гранати, патрульний поліцейський отримав дотичне поранення руки", - йдеться у повідомленні.

Подія сталася у Самарському районі Дніпра під час виїзду на виклик "квартирна крадіжка", де підозрювані почали чинити опір та застосували 2 гранати, попередньо Ф-1 та РГД-5, і вогнепальну зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК - "посягання на життя працівника правоохоронного органу".

все фото - облуправление Днепропетровской области

Украинская правда