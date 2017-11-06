Британская королева вложила в оффшоры 10 миллионов фунтов

В обнародованных "Пэрэдайз Пейперз" видно, что королева Великобритании Елизаветы II вложила в оффшоры около 10 миллионов фунтов.

Об этом пишет BBC.

"Райские документы" показывают, что около 10 млн фунтов (13 млн долларов) из частных состояний королевы Елизаветы II инвестированы в оффшоры. Их в фонды на Каймановых островах и на Бермудах вкладывало Герцогство Ланкастерское", - отмечает издание.

Герцогство Ланкастерское руководит частной собственностью королевы, которая составляет 500 миллионов фунтов.

Правда, в таких вложения королевы нет ничего незаконного. Также нет данных об уклонении Елизаветы II от уплаты налогов.

Однако в обнародованных документах видно, что деньги инвестированы в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в обогащении на бедных. Также "королевские деньги" найдено в компании Threshers. Эта сеть британских магазинов обанкротилась, оставив 6 тісяч безработных и 17,5 миллионе фунтов неуплаченных налогов.

Герцогство утверждает, что оно не причастно к решениям фондов, а также добавляет, что нет подтверждения, что королева знала об отдельных инвестиции, которые делались от ее имени.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.