Расследование: Цель оффшора для "Рошен" - минимизация налогов, а не "слепой траст"

Целью создания оффшора президентом Петром Порошенко могла быть минимизация налогов, а не планы передать кондитерский бизнес "Рошен" в "слепой траст".

Об этом говорится в журналистском расследовании Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо".

По данным расследователей, именно минимизация налогов была целью перестройки структуры корпорации "Рошен".

"Судя по всему, офшоры создавались именно для того, чтобы избежать налогообложения в случае получения прибыли или продажи компании", - отмечают авторы расследования.

В настоящее время, по данным журналистов, "Рошеном" продолжает владеть нидерландская компания.

Немецкая газета "Зюддойче Цайтунг" получила и передала сетям журналистов-расследователей ICIJ и OCCRP документы, согласно которым в июне 2014 года юристы с украинской фирмы "Авеллум", которая представляет интересы Порошенко, написали юристам из фирмы "Еплбай" с острова Мэн письмо.

"Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента - Петр Порошенко. Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам мы собираемся построить новую холдинговую компанию группы в Люксембурге. Под ним будет голландский суб-холдинг, который будет владеть всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией будет кипрская фирма. Она будет владеть оффшорной компанией - мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти ... Она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)", - говорилось в документе.

Как объясняют эксперты, из этого следует, что именно налоговые цели были целью создания минимум одной из трех компаний, а продажа "Рошен", которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается лишь в качестве опции.

"Порошенко же объяснял необходимость создания оффшорной структуры, которая была построена по описанному образцу, исключительно потребностью передать кондитерский бизнес в "слепой траст", - напоминают журналисты.

По словам практикующих юристов, из письма не следует, что целью или опцией при построении оффшорной структуры, был траст и такая структура не нужна для того, чтобы передать управление компанией в "слепой траст".

"Такая структура нужна, скорее всего, если планируется продажа, для оптимизации доходов от продажи", - объясняют юристы.

В свою очередь юристы Порошенко настаивают, что структурировали "Рошен" таким образом, чтобы все налоги уплачивались в Украине.

СТРУКТУРА владения "Рошен" фирмами из Нидерландов, Кипра и Британских Виргинских Островов

Весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

Журналисты проанализировали данные о владельцах оффшорных компаний из двух десятков юрисдикций, которые расположены преимущественно на небольших экзотических островах.

Как известно, трастовый договор на передачу управления корпорацией "Рошен" был заключен 14 января 2016 года. Нидерландская компания Roshen Europe B. V. фигурировала в списке из трех оффшоров Порошенко, о которых говорилось в документах "Панамского архива".

В апреле мировые СМИ опубликовали большое расследование, которое раскрывает причастность многих мировых лидеров и известных людей к сокрытию огромных сумм в оффшорных компаниях. Среди них, помимо прочих, оказаллся президент Украины Петр Порошенко.

Претензии к Порошенко заключались в сокрытии факта создания компаний в оффшоре. Действия Порошенко могут противоречить закону, поскольку он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.

Юристы Порошенко заявили, что доля президента в "Рошен" передана в новую иностранную структуру в рамках заключенного с Rothschild Trust договора о слепом трасте и заверили, что никаких нарушений нет.

Больше о передаче управления "Рошен" читайте в материале "Слепой траст" гаранта, или Куда Порошенко дел Roshen" и "Оффшорный налоговый маневр президента Украины".

Украинская правда