На Донеччине безопасность поддерживают с помощью смарт-технологий

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Вторник, 7 ноября 2017, 08:45

На подконтрольной Киеву части Донецкой области успешно реализуют программу "Безопасный город" и планируют распространить видеонаблюдение с улиц городов на основные автомагистрали.

Об этом написал заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

6 октября в Мариуполе на встрече руководства полиции, власти области и ключевых городов, а также начальников полиции смежных с Донецкой областей говорили о безопасности.

"В Донецкой области успешно реализуется программа "Безопасный город", которая активно развивается и поддерживается главой области и городскими руководителями. Уже создан и неоднократно доказал свою эффективность UASC в главке полиции Донетчины", – отметил Аброськин.

"В городах Донецкой области продолжают устанавливать сверхсовременные видеокамеры, которые не только фиксируют сложившуюся ситуацию, но и с помощью программного обеспечения анализируют и устанавливают личности правонарушителей", – добавил он.

Аброськин подчеркнул, что "камерами новейшие технологии на службе полиции Донетчины не заканчиваются".

"Это мобильное приложение "Полиция 102" для смартфонов, которое пользуется популярностью у молодежи, а вся информация поступает в UASC", – отметил заместитель главы Нацполиции.

 
Нацполиция

"Также это смарт-остановка у главка в Мариуполе, которая теперь содержит электронный бокс, где можно просмотреть новости полиции Донецкой области, записаться на прием к руководству полиции области, сообщить о правонарушении и узнать о проблемах на дорогах города, например, где проводятся дорожные работы", – добавил он.

 

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации ввел также подход "безопасный дом", когда предоставляется своевременная и совместная помощь экстренных служб 101, 102 и 103.

 



Аброськин сообщил, что также "есть поддержка и главы областной военно-гражданской администрации, и городских глав распространить видеонаблюдения не только на улицы городов, но и на основные автомагистрали".

Темы: Донецкая область полиция дороги
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