Коломойский подал иск к НБУ о защите деловой репутации

926 просмотров
Вторник, 7 ноября 2017, 14:29

Бывший собственник Приватбанка Игорь Коломойский подал иск к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующий иск зарегистрирован Печерский районным судом Киева 1 ноября, передают во вторник "Українські новини".

Ответчиками по иску являются Национальный банк, ООО "Риботто", физлицо Тарас Мирошник, ООО "Редакция газеты Закон и Бизнес", ООО "Информационное агентство Интерфакс-Украина", ООО "Киевский институт проблем управления им. Горшенина".

Третьими лицами по иску являются ООО "Инкерия и ООО "Инком 2001".

Текст судебного определения с требованиями истца пока не обнародован.

Как известно, Коломойский уже подавал иски в суд к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерству финансов и Приватбанку.

Темы: Коломойский НБУ суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
OVERTIME: ГЛАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ 26 октября 2017, 22:45
Подразделение "Укрнафты" вывело фирмам Коломойского 4 млрд – ГПУ 23 октября 2017, 17:51
Ляшко рассказал, как ему звонил Коломойский 11 октября 2017, 11:42
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Шуфрича вызывают на допрос в деле "угроз" Портнова
Интересы "Нафтогаза" лоббировал член правительства Трампа
В НАБУ отрицают подготовку подозрения Севостьяновой
НАТО поддерживает евроатлантические устремления Украины – генсек альянса
Все новости
пояснение моз

Почему возникает рак простаты и как его обнаружить

made in Ukraine

Gallery 48 – магазин украинской масс-маркет одежды

гид

10 точек уличной еды во Львове