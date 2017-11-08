Twitter вдвое увеличил количество символов в сообщениях
Сеть микроблогов Twitter увеличивает разрешенный объем одного сообщения до 280 символов.
Об этом сообщает официальный блог соцсети.
"Мы увидели, что люди, которые имели использовать в сообщении более 140 символов, твитилы легче и чаще", - отметили создатели сервиса.
При этом, сообщения на китайском, японском и корейском языках и в дальнейшем будут содержать максимум 140 символов - эти языки, по словам разработчиков, позволяют высказать мнение меньшим числом символов.
Как известно, ранее Twitter запретил размещать рекламу на своей платформе российским пропагандистским каналам Russia Today и Sputnik.
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