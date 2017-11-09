Не нарушая права других языков, мы будем распространять украинский – Гройсман

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Четверг, 9 ноября 2017, 10:47

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинцев с Днем украинской письменности и речи.

Премьер в обращении отметил, что "украинский язык всегда был символом национального единства, мощным фактором развития культуры и нашего самосознания".
 
"Несмотря на драматические исторические обстоятельства и огромное давление, украинский язык не только выжил, но и создал уникальный слой письменной культуры и продолжает формировать современные смыслы. Благодаря этому мы сегодня являемся самобытной европейской нацией, с узнаваемой идентичностью и культурным наследием", – отметил он.

"Сегодня украинский язык является государственным, но языковой вопрос остается объектом спекуляций. К сожалению, язык часто используют как инструмент гибридной войны, в которую, не по нашей воле, вовлечена Украина", – добавил Гройсман.

По словам премьера, правительство понимает важность развития украинского языка, осознает необходимость его защиты как важного социокультурного фактора в современных сложных геополитических условиях.

"И тот комплекс мер в защиту украинского языка, который реализуется в последние годы, является эффективным инструментом, работает на консолидацию украинской политической нации и дальнейшее интеллектуальное и культурное развитие нашей страны", – заявил он.

"Никоим образом не нарушая права других языков и их носителей, мы и в дальнейшем будем способствовать распространению украинского языка в обществе и его защите", – отметил Гройсман.



Он уверен, что удастся создать условия для полноценного использования в быту украинского языка, при котором его существования больше никогда не будет под угрозой.

Со своей стороны, президент написал в Facebook: "Сегодня наша страна отмечает День украинской письменности и речи. Пусть вечно звучит украинский язык и обретает поклонников по всему миру!".



Порошенко процитировал слова писательницы Оксаны Забужко: "Язык живет, пока им говорят. Не бойтесь говорить на украинском. Думайте о будущем".

Алена Рощенко, УП
Темы: язык образование Гройсман Порошенко
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