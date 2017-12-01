Оккупанты разместили в Крыму десантно-штурмовой батальон

818 просмотров
Пятница, 1 декабря 2017, 13:46

В структуре Воздушно-десантных войск РФ в оккупированном Крыму появился десантно-штурмовой батальон.

Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, информирует в пятницу РИА Новости.

"Первого декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в городе Феодосия, республика Крым", – сказал Сердюков.

Он добавил, что, кроме этого, у ВДВ появился новый ремонтно-восстановительный батальон в Московской области РФ.

Темы: Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
BBC удалила анонс к Чемпионату мира с Крымом в составе РФ 1 декабря 2017, 10:11
Адвокат прокомментировал версию об обмене Чийгоза и Умерова на россиян 30 ноября 2017, 20:07
Уроки истории. Каким видят свое будущее школьники спорных территорий 30 ноября 2017, 11:00
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Еврокомиссия подтвердила, что не выплатит Украине 600 млн евро
ГПУ обнародовала свою версию спецоперации НАБУ
Климкин: не слышал, чтобы Польша осуждала своих вандалов
Украина должна немедленно предложить альтернативу "Северному потоку-2"
Все новости
Кино

Docudays UA объединит документалистов и общественных активистов

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве 1-3 декабря

Литература

Семь худших описаний эротических сцен