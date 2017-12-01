Оккупанты разместили в Крыму десантно-штурмовой батальон

В структуре Воздушно-десантных войск РФ в оккупированном Крыму появился десантно-штурмовой батальон.

Об этом сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, информирует в пятницу РИА Новости.

"Первого декабря завершились организационные мероприятия по формированию отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с пунктом дислокации в городе Феодосия, республика Крым", – сказал Сердюков.

Он добавил, что, кроме этого, у ВДВ появился новый ремонтно-восстановительный батальон в Московской области РФ.