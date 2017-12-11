В Берлине около рождественской ярмарки нашли сумки с патронами

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Понедельник, 11 декабря 2017, 02:51

Около рождественской ярмарки, а также возле мечети в западном Берлине найдены две сумки с патронами. Связи с терроризмом полиция не обнаружила.

Об этом пишет Reuters.

Нет оснований подозревать, что две сумки с пулями имеют какое-либо отношение к терроризму, и эта находка не связана ни с ярмаркой, ни с мечетью, заявила полиция.

Отвечая на вопрос о возможной связи с терроризмом, представитель полиции сказал: "Совсем нет".

"Боеприпасы часто находят в Берлине", - добавил он. "Кто-то, вероятно, чистил свой подвал и нашел что-то от своего деда".

Германия находится в состоянии высокой готовности к террористическим атакам, после того как почти год назад тунисский исламист протаранил грузовиком рождественскую ярмарку в центре Берлина, убив 11 человек, а также водителя.

Ранее в этом месяце эксперты обезвредили устройство, заполненное гвоздями, которое было оставлено в аптеке возле рождественской ярмарки в немецком городе Потсдам под Берлином.

Темы: Германия
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