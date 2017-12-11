Онищенко заявил, что "газовое дело" пропихнули "ручному судье"

Беглый депутат Александр Онищенко обвиняет Специализированную антикоррупционную прокуратуру в манипуляциях с тем, чтобы добиться рассмотрения "газового дела" лояльным к ней судьей.

"По моему делу начался правовой беспредел. Внезапно. Резко, с эмоциями и наплевательством к закону", – написал он в Facebook.

Онищенко полагает, что "сейчас такое начнется по многим делам, пока информационное внимание приковано к судебному процессу над Саакашвили".

"Что у меня? Три недели назад НАБУ подало ходатайство о заочном досудебном расследовании "газового дела". Оно попало на судью Владлену Лазаренко, и дело начали слушать в рабочем режиме", – отметил нардеп.

"Такой режим, когда во внимание принимаются интересы всех участников процесса, а не только детективов НАБУ, видимо не устроил прокурора и он решил это ходатайство отозвать, потому что их не устроила судья", – добавил он.

"По закону это невозможно. И чтобы дело попало на нужного судью, они составляют еще одно ходатайство и подают в тот же суд. И теперь оно же попало уже на нужного судью – Бобровник – известный "ручной" судья Соломенского суда", – заявил Онищенко.

По его словам, "такое повторное ходатайство – это нонсенс для юридической системы".

"Обычно таким баловались адвокаты в гражданских судах. А сейчас этим балуются прокуроры. Цель – как можно скорее вынести заочный приговор под руководством удобного судьи", – заявил Онищенко.

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргазвыдобуванням" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобування" понесло убытки на более чем 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Сейчас 7 человек, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находящятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступили в законную силу обвинительные приговоры.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

5 июля 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

Он бежал из Украины в 2016 и находится в розыске. Хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.

В октябре стало известно, что САП обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс по нардепу Александра Онищенко.

5 декабря Соломенский райсуд Киева перенес рассмотрение ходатайства о проведении заочного расследование в отношении Онищенко на 16 января 2018 года.

Обвинение САП в саботаже в суде назвали "умышленным предоставлением общественности искаженных сведений".