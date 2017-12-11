В Украине резко потеплеет

2177 просмотров
Понедельник, 11 декабря 2017, 12:38

В ближайшие сутки, 12 декабря, холодный воздух покинет территорию Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в Украине ожидается рост атмосферного давления и постепенное прекращение осадков, с юго-запада Европы в Украину стремительно ворвется теплая воздушная масса, поэтому температура повысится.

Во вторник в Украине - без осадков, лишь ночью в северных, восточных и Полтавской областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, местами возможен туман. Ночью на дорогах во всех регионах, кроме юго-востока, местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с, в Карпатах местами 25-30 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза, в Закарпатской, Черновицкой областях и на юге страны местами 4-6; днем 4-9, в южной части и на Прикарпатье 10-14 выше нуля.

В Киеве ночью ожидается небольшой дождь и мокрый снег, слабый туман, на дорогах местами гололедица; днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днем 6-8 тепла.

 
Погода на вторник

В среду, 13 декабря, в западных областях Украины ожидается умеренный, днем местами в северных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в южных и восточных областях ночью 1-7, днем 7-12 выше нуля, в Крыму до 15 градусов тепла; на остальной территории ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 3-8 выше нуля.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2, днем 5-7 тепла.

 
Погода на среду

Украинская правда
Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Киевлян в понедельник ожидает гололедица и сильный ветер 10 декабря 2017, 18:30
Погода на воскресенье: дожди с мокрым снегом 10 декабря 2017, 05:46
Движение на трассе Киев-Чоп снова ограничили 9 декабря 2017, 18:12
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Коррупционный жиробас" Порошенко: Курченко о связи с Саакашвили
Саакашвили в суде: Я не задержанный, я военнопленный
Путин приказал начать вывод войск из Сирии
Суд ждет Авакова и Яценюка на заседании о госизмене Януковича
Все новости
социум

Украинцы собирают деньги на реставрацию Подгорецкого замка

репортаж

Зачем 19-летний парень работает воспитателем в детском саду

интервью

Драматург Наталья Ворожбит: О войне в Украине никто ничего не знает