"Динамо" и "Шахтер" получили соперников на плей-офф еврокубков
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали соперников по плей-офф еврокубков по футболу.
Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.
Так, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с итальянской "Ромой".
Из других пар плей-офф стоит отметить матчи "Реал" - ПСЖ и "Челси" - "Барселона".
В 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" померится силами с греческим АЕКом.
Матчи плей-офф обоих турниров пройдут в феврале 2018 года.
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