Венгрия объявила три условия для поддержки Украины

3223 просмотра
Понедельник, 11 декабря 2017, 18:50

В Венгрии заявили, что имеют три ожидания от Украины после оглашения решения Венецианской комиссии по украинскому закону об образовании.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в понедельник во время перерыва на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

По словам Сийярто, действия Украины должны полностью соответствовать ожиданиям ЕС и Венецианской комиссии, в частности относительно нового закона об образовании, если она серьезно верит в свои стремления к евроатлантической интеграции.

Глава МИД Венгрии отметил, что решение Венецианской комиссии, опубликованное сегодня, является "абсолютно однозначным", и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.

По словам Сийярто, из документа "венецианки" понятно, что "правильное решение" - это внесение изменений в противоречивую 7 статью закона "Об образовании".

Сийярто заявил, что в этом случае правительство Венгрии имеет три ожидания от украинских властей: не ограничивать уже имеющиеся права, вести переговоры с национальными меньшинствами в Украине и полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

"Венгрия не может поддерживать стремление Украины в международной политике до тех пор, пока не произойдут изменения", - сказал Сийярто, добавив, что надеется, что такие изменения произойдут как можно быстрее.

Отметим, что 11 декабря Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия, опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании".

Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но в то же время считает, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в седьмую статью закона, то есть в ту, что устанавливает язык обучения.

11 декабря глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии по реализации закона об образовании.

Напомним, 9 декабря в Венгрии заявили, что Венецианская комиссия в своем решении относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" поддержала их сторону.

Как известно, 8 декабря Венецианская комиссия приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

Кроме того, Венецианская комиссия в своем заключении отметила, что Украине стоит внести изменения в "языковой статью" закона "Об образовании", пересмотрев запрет преподавания на русском языке.

Подробнее читайте публикацию Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Текст документа

Темы: Венгрия законодательство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Старшие братья остались в прошлом 11 декабря 2017, 17:00
Парубий: Никаких изменений в "языковую" статью вносить не будут 9 декабря 2017, 19:46
Венгрия готовится к поражению: что изменит решение "Венецианки" 8 декабря 2017, 14:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд оправдал скандального ректора, которому грозило 12 лет тюрьмы
Саакашвили могут ликвидировать спецслужбы РФ – прокурор
Тимошенко и еще ряд нардепов хотят взять на поруки Саакашвили
Через год зарплата украинцев может подскочить до 10 тысяч – Гройсман
Все новости
социум

Украинцы собирают деньги на реставрацию Подгорецкого замка

здоровье

Не дожить до 60. Почему украинцы умирают рано

память

Каким будет мемориал Небесной Сотни во Львове