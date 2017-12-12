Украинцы назвали первый признак необратимости позитивных перемен

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Вторник, 12 декабря 2017, 13:43

В 2015-2016 годах украинцы больше хотели справедливого суда над коррупционерами сейчас на первое место вышло собственное благосостояние.

Об этом свидетельствуют данные опроса GfK Ukraine по заказу организации Pact, сообщает ZN.UA.

Так в 2017 году почти половина украинцев (46%) указывают на то, что они будут воспринимать рост дохода своей семьи как основной признак необратимости позитивных изменений в Украине.

 
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В 2015 году на первых местах были ответы "положительные темпы роста экономики страны" (50%) и наказание для коррумпированных чиновников (43%).

В 2016 году украинцы также наиболее показательным маркером считали справедливый суд над коррупционерами.

Опрос был проведен компанией GfK Ukraine по заказу организации Pact в рамках Программы содействия общественной активности "Включайся!" (USAID).

Выборка составила 2134 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,2%.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, осенью 2017 года меньше трети украинцев (28%) готовы терпеть снижение уровня собственной жизни ради конечного успеха реформ (из них 7% готовы терпеть столько, сколько нужно, а 21% – не более года).

Темы: социология
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