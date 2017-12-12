Экс-главу Донетчины уже не подозревают в сепаратизме, дело закрыли

Прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего главы Донецкой ОГА Андрея Шишацкого, подозреваемого в деятельности так называемой "ДНР".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление Донецкой прокуратуры, которое есть у агентства.

Отмечается, что уголовное производство против Шишацкого закрыто из-за отсутствия состава преступления.



"Уголовное производство по факту участия бывшего главы Донецкой облгосадминистрации Андрея Шишацкого (июль 2011 - март 2014) в деятельности "ДНР" закрыто, поскольку досудебное расследование показало отсутствие состава преступления", - сказано в документе.

Там отмечается, что "никаких объективных данных", которые указывали бы на содействие Шишацкого в январе-апреле 2014 года проявлениям сепаратизма и созданию на территории Донецкой области террористической организации "ДНР" не установлено.

"Состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины, в действиях А.Шишацкого отсутствует", - сказано в решении прокуратуры.

В агентстве отмечают, что согласно постановлению о закрытии уголовного производства, результаты судебно-лингвистической экспертизы и другие собранные доказательства не дают оснований предъявлять Шишацкому подозрение.

Кроме того, показания свидетелей, при досудебном расследовании, не были приняты во внимание, поскольку "основаны на собственных допущениях, а не на конкретных фактах".

Поэтому, по результатам проведенного досудебного расследования следователем принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании п.2ч.1 ст.284 УПК Украины по отсутствию в действиях уголовного правонарушения.

Как известно, Андрей Шишацкий, который возглавлял ОГА с 2011-го по 1 марта 2014 и Донецкий облсовет с 3 марта по 4 апреля 2014-му, фигурирует в числе подозреваемых по уголовному производству, открытому "за содействие в проявлениях сепаратизма и в создании ДНР".

Экс-губернатор Донецкой области заявлял, что он - за целостность Украины.

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