ГПУ завершила досудебное расследование в отношении Лавриновича

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Вторник, 12 декабря 2017, 20:49

Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича, которого подозревают в захвате государственной власти.

Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает "Радио Свобода".

"Лавриновичу и его защите предоставили возможность ознакомиться с материалами уголовного производства. Вопрос о вручении обвинительного акта решается после ознакомления с материалами дела", - рассказал Горбатюк.

Как известно, ГПУ обвиняет Лавриновича в участии в организации конституционного переворота в 2010 году.

В частности, экс-министр подозревается в организации незаконного, без решения Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.

Темы: Генпрокуратура Лавринович
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