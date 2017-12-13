"Укрзализныця" не будет возвращать билеты он-лайн до конца праздников

"Укрзализныця" с 12 декабря временно приостановила услугу возврата билетов через интернет.



"По многочисленным просьбам пассажиров, такое решение принято для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда", – так объясняет компания этот шаг.



"Анализ, проведенный специалистами "Укрзализныци", показывает, что подавляющее количество билетов на пиковые даты, в частности, зимние праздники, выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи", – отмечается в сообщении.



"Вместе с тем, прослеживается тенденция возвращения значительной части выкупленных билетов (преимущественно в ночные часы), что, так или иначе, коррелирует с нарастанием ажиотажного спроса на поездки популярными маршрутами", – добавляет "Укрзализныця".



По мнению компании, "такие данные могут свидетельствовать о том, что билеты массово и системно выкупаются для их последующей перепродажи".



"В результате создается искусственный предварительный дефицит, что вызывает справедливое недовольством и нарекания граждан, собирающихся путешествовать", – заявляет ведомство.



"Для того, чтобы исключить подобные злоупотребления, "Укрзализныця" временно приостанавливает операцию возврата билетов через интернет. Возврат средств за посадочные документы, оформленные через интернет, будут осуществляться исключительно через железнодорожные кассы", – пояснила УЗ.

"Ограничение будет отменено после окончания новогодне-рождественских перевозок", – сообщили в ведомстве.



Отметим, что 12 декабря граждане обнаружили, что железнодорожные билеты нельзя вернуть онлайн – и жаловались на это в соцсетях. Официального сообщения компания во вторник не дала, но клиенты смогли получить информацию по скайпу.

Еще раньше граждане возмущались в соцсетях тем, что билеты на предновогодние поезда исчезают из продажи, как только они появляются за 40 суток.