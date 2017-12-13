"Киевпастранс" платит четверть миллиона за патент на «круг» советнику Кличко

Участник ряда коррупционных скандалов, экс-глава "Юго-Западной железной дороги", а ныне советник мэра Киева Алексей Кривопишин получает 251 тысячу гривен в год от КП "Киевпастранс" за патент кольцевой электрички.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші с Денисом Бігусом".

Кривопишин зарабатывает на том, что запатентовал движение электрички по кругу, как полезную модель.

Согласно законодательству, такой вид патента не проверяют на оригинальность, а просто регистрируют документы на него.

В 2017 году КП "Киевпастранс" и советник мэра заключили договор на исключительное использование патента, по которому Кривопишин получает 251 тысячу гривен в год. Сам патент действителен до 2022 года.

По словам главного специалиста транспортного департамента КГГА Виктора Петрука, патент недействителен, поскольку аналогов электрички по всему миру немало.

Однако "Киевпастранс" даже не попытался оспорить этот патент в "Укрпатенте" или суде.

Отмечается, что кроме того, что электричка не является новацией, она приносит городу ущерб на более, чем 7 миллионов гривен ежемесячно, поскольку ее станции удалены от центра и крупных жилых массивов.

Чтобы увеличить пассажиропоток электрички, КГГА планирует запустить транспортный проект "Трамтрейн" – трамвай, который бы сочетался с электричкой и заезжал на крупные жилые массивы.

Патент на эту идею уже зарегистрирован в июне 2017 года тем же Алексеем Кривопишиным.

Как известно, в 2015 году тогдашний руководитель "Юго-Западной железной дороги" Алексей Кривопишин построил частный комплекс отдыха "Olimpic village" на земле, которая предназначалась для отдыха железнодорожников.

Строительство проводили сотрудники железной дороги с использованием железнодорожных средств.

Кроме того, во времена руководства Кривопишиным, Юго-Западная железная дорога за собственные 2 миллиона построила теннисные корты для дочери экс-министра инфраструктуры Владимира Козака рядом с так называемым "мостом Кирпы" в Киеве.