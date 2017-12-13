Дуда: Восстанавливать украинские памятники надо, но при условии

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Среда, 13 декабря 2017, 15:35

Президент Польши Дуда объяснил, на каких условиях можно восстанавливать в стране украинские памятники, которые были разрушены вандалами.

Об этом он сказал в среду на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге.

Журналист спросил Дуду, что он думает о восстановлении памятников УПА в Польше, которые были разрушены в последние годы.

Польский лидер ответил, что с болью воспринимает любые акты вандализма в отношении памятников, но одновременно важно, чтобы памятники были настоящими и не ранили чувства людей.

Он отметил, что перед тем, как восстанавливать разрушенные памятники, необходимо провести соответствующие исследования и эксгумацию.

"Надо установить, действительно ли в данном месте есть могилы, кто в этих могилах покоится, чтобы это место можно было обозначить как могилу погибшего в борьбе, установить его фамилию, дату рождения и смерти", - сказал Дуда.

Польский президент отметил, что увековечивать надо конкретных лиц.

Дополняется...

Темы: Польша Дуда УПА
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