Дуда: Восстанавливать украинские памятники надо, но при условии
Президент Польши Дуда объяснил, на каких условиях можно восстанавливать в стране украинские памятники, которые были разрушены вандалами.
Об этом он сказал в среду на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге.
Журналист спросил Дуду, что он думает о восстановлении памятников УПА в Польше, которые были разрушены в последние годы.
Польский лидер ответил, что с болью воспринимает любые акты вандализма в отношении памятников, но одновременно важно, чтобы памятники были настоящими и не ранили чувства людей.
Он отметил, что перед тем, как восстанавливать разрушенные памятники, необходимо провести соответствующие исследования и эксгумацию.
"Надо установить, действительно ли в данном месте есть могилы, кто в этих могилах покоится, чтобы это место можно было обозначить как могилу погибшего в борьбе, установить его фамилию, дату рождения и смерти", - сказал Дуда.
Польский президент отметил, что увековечивать надо конкретных лиц.
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