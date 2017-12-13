Украина и Польша применят общее средство борьбы с коррупцией – Порошенко
Польша и Украина договорились ввести совместный таможенный контроль на границе.
Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.
"Мы договорились на межправительственном уровне, что мы вводим совместный таможенный контроль как эффективное средство борьбы с коррупцией и контрабандой", - сказал он.
Порошенко отметил, что этот шаг сделает еще проще безвизовый режим между Украиной и ЕС.
Евгений Кизилов, УП
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