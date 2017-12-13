Украина и Польша применят общее средство борьбы с коррупцией – Порошенко

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Среда, 13 декабря 2017, 15:56

Польша и Украина договорились ввести совместный таможенный контроль на границе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Мы договорились на межправительственном уровне, что мы вводим совместный таможенный контроль как эффективное средство борьбы с коррупцией и контрабандой", - сказал он.

Порошенко отметил, что этот шаг сделает еще проще безвизовый режим между Украиной и ЕС.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Польша коррупция граница Порошенко
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