В четверг и пятницу сохранится теплая погода с дождями

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода, хотя в северо-западной половине страны дневная температура немного снизится.



Об этом, со ссылкой на Укргирометцентр, сообщает "Интерфакс-Украина".



По данным синоптиков, погоду большинства областей в четверг будут определять атмосферные фронты с Центральной Европы.

Ночью в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днем на Левобережье и крайнем западе пройдет небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории - без осадков. В юго-восточной половине и Карпатах ночью, утром местами туман.



Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в Крыму до 13°. В Карпатах небольшой снег, температура в течение суток 1-6 ° мороза.



В Киеве – ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 14 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,8 градусов тепла в 1950 году, а самая низкая ночью – на отметке 23,4 градусов мороза в 1921 году.



В пятницу, 15 декабря, во всей Украине, кроме юга, ожидается небольшой дождь, на западе местами с мокрым снегом, в Карпатах и Закарпатье умеренные осадки. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.



Температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 2-8° тепла, днем 4-11°, в Крыму - до 14°; на остальной территории ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-8° тепла.



В Киеве ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0° , днем 2-4° тепла.