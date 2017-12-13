В Запорожье правоохранители задержали 9 фейковых полицейских

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Среда, 13 декабря 2017, 19:41

В Запорожье сотрудники криминальной полиции задержали девять фейковых полицейских.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что злоумышленников задержали во время очередного преступления - нападения на частный дом.

"Предварительно установлено, что все они - жители оккупированной части Донецкой области и подозреваются в ряде дерзких разбоев с применением оружия, которые волной прокатились по территории государства", - отметил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

Он добавил, что злоумышленники совершали разбойные нападения на граждан, предпринимателей, переодеваясь в полицейскую форму.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что задержанные использовали форменную одежду сотрудников полиции и автоматическое оружие.

Темы: Запорожье полиция криминал
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