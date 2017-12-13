Луценко рассказал о спорах с президентом

5525 просмотров
Среда, 13 декабря 2017, 22:51

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что во время общения с президентом Петром Порошенко бывают "достаточно бурные эмоции".

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

"Это не секрет, что мы с ним общаемся (с Петром Порошенко - УП) и обсуждаем ситуацию. Иногда это достаточно бурные эмоции, тем не менее, в большинстве случаев, я понимаю логику его действий. Он понимает логику моих действий", - отметил генпрокурор.

Он добавил, что считает неправильным выносить наружу свои споры с президентом.

"Я считаю неприличным, неправильным выносить наружу свои споры с президентом, хотя они существуют", - заявил Луценко.

Кроме того, по его словам, Порошенко не влияет на его работу по судам над членами "Блока Петра Порошенко", которых подозревают в коррупции.

"Другой вопрос, что почему-то ярко освещается проблема Саакашвили и говорят, что Луценко солдат Порошенко и при этом умалчивается, что ... из двух с половиной тысяч коррупционеров, которых мы отдали в суд, я думаю, тысячи две из правящей партии. Президент никогда мне этого не запрещает и не требует делать как-то иначе", - сказал генпрокурор.

Ранее некоторые интернет-ресурсы распространили информацию со ссылкой "на источники", что между президентом Петром Порошенко и Луценко состоялся телефонный разговор, во время которого генпрокурор сообщил о решении уйти с должности, однако по просьбе президента глава ГПУ до конца текущего года останется на своем посту.

В Генеральной прокуратуре говорят, что слухи об увольнении ее главы Юрия Луценко, которые распространяются в СМИ, не соответствуют действительности.

Темы: Луценко Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко заявил, что следствие по делам Майдана завершено на 80% 13 декабря 2017, 22:07
Луценко предположил, что Корбану могут изменить процессуальный статус 13 декабря 2017, 21:24
ГПУ прокомментировала слухи об увольнении Луценко 13 декабря 2017, 14:34
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Суд обязал ГПУ возобновить расследование дела Пашинского по стрельбе
Главные новости дня – за 60 секунд
Автомайдановцы получили повестки из Нацполиции
Суд продлил арест Зайцевой
Все новости
здоровье

Больницы покупают лекарства от рака на 400% дороже международных организаций

Лайфхаки

Как получить свой багаж в аэропорту быстрее других

гастро-тур

В Варшаве открылся украинский ресторан Димы Борисова