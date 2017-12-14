ВСП уволил четырех судей Верховного и высших судов
Высший совет правосудия 14 декабря удовлетворил заявления об увольнении, полученные от 6 судей.
Об этом сообщает пресс-служба ВСП.
В частности, освобождены от должностей:
- судья Верховного Суда Ярослав Романюк;
- судья Высшего хозяйственного суда Владимир Карабань;
- судья Высшего административного суда Ирина Бухтиярова;
- судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Елена Попович;
- судья Хозяйственного суда Черниговской области Наталья Скорик;
- и судья Коммунарского районного суда Запорожья Алла Боровикова.
В то же время Высший совет правосудия отказался уволить по собственному желанию судью Апелляционного суда Киева Дмитрия Сокуренко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.