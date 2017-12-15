Украинцы готовы летать в ЕС лоукостерами, но не дороже 1000 грн – опрос

Предельная стоимость перелета, при которой услуги авиакомпаний-лоукостеров в страны ЕС будут интересны массовому потребителю, составляет 1000 грн в расчете на перелет в одну сторону.

Об этом говорится в исследовании "Европы без барьеров" и "Деминициатив", которое цитируется в статье "Мифы и реалии открытого неба" на "Европейской правде".

Отвечая на вопрос "Какую цену вы могли бы позволить себе билет на самолет в страны ЕС", 28,7% опрошенных заявили, что будут летать, если билет будет не дороже 500 грн в одну сторону, то есть до 1000 грн за маршрут в обе стороны.

Еще 14,9% заявили о готовности пользоваться услугами лоукостеров, если стоимость билета не будет превышать 1000 грн (2000 грн в обе стороны).

Лишь незначительная часть опрошенных признает готовность пользоваться дороже авиауслуг. 5,4% будут летать по цене до 1-2 тысяч гривен (2000-4000 в обе стороны), 1,6% готовы платить до 5000 грн (10000 в обе стороны), 0,8% намерены платить еще больше.

Почти половина опрошенных не смогли определиться с ответом. Это примерно соответствует количеству тех, кто не намерен пользоваться авиатранспортом даже в случае массового выхода лоукостеров на украинский рынок (таких - 45,4%).

Опрос проводился с 23 октября по 5 ноября 2017 года. Было опрошено 1614 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Как известно, лоукостер Wizz Air намерен увеличить число полетов на линии Львов-Вроцлав до четырех рейсов в неделю с июня 2018 года.

Подробнее - в публикации "Мифы и реалии открытого неба: что изменит для Украины общее авиапространство с ЕС".